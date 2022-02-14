«Ужасное решение»: реакции на допуск Валиевой к Олимпиаде

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Какой мрачный день для Олимпийских игр и тысяч спортсменов, которые играют по правилам, не обманывают и не принимают допинг.



CAS принял ужасное решение. 15-летняя суперзвезда из России Валиева будет допущена к участию в Играх. Это пощечина для спортсменов, которые не жульничают», — написала журналистка в своей колонке в USA Today.

Утро понедельника, 14 февраля, принесло делегации сборной России одну из лучших новостей на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире.

Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены. В пресс-релизе CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022 принято с учётом её статуса «защищённой персоны» (спортсменке не исполнилось 16 лет) и особого подхода к ним.

Решение CAS является большой промежуточной победой российского спорта. Теперь Валиевой никто не помешает выступить в личном турнире одиночниц, который стартует 15 февраля выступлениями в короткой программе. Какие аргументы привёл Спортивный арбитражный суд в мотивировочной части своего решения? Обращаем своё внимание на два ключевых пункта, которые моментально бросаются в глаза при прочтении полного текста вердикта CAS.

Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведённого в декабре 2021 года». Комиссия сочла, что недопуск Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесёт ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах».

Комиссия CAS также подчеркнула, что существовали серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой. Это повлияло на способность фигуристки отстоять свои права. Такое позднее уведомление – не её вина.

В первом пункте подчёркнуто, что Камила не сдавала положительный тест на Олимпиаде-2022, но при этом остаётся субъектом разбирательства после положительного теста, сданного в декабре-2021. Напомним, проба у спортсменки, которая впоследствии дала положительный результат, была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге.

Однако лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа для неуказанного запрещённого вещества (триметазидин) только 8 февраля 2022 года. При этом российская сторона получила уведомление о положительной допинг-пробе Валиевой всего на день раньше – 7 февраля, когда Олимпийские игры уже были в самом разгаре.

Ещё до начала судебного заседания по «делу Валиевой» мы отмечали насколько удачным для розжига грандиозного международного скандала оказался выбран момент, когда было сообщено о положительной допинг-пробе Камилы. Между сдачей пробы и получением результата анализа прошло полтора месяца, и за это время Валиева успела одержать победу на чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Таллине, и выдала два роскошных выступления в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

На протяжении полутора месяцев не было никакой информации о возможных проблемах с допингом в российском фигурном катании. И на протяжении всего этого времени Валиева сдавала и другие пробы, которые были чистыми. О положительном результате анализа от декабря-2021 стало известно только после завершения командного турнира на Олимпиаде, где Камила одержала две разгромные победы над своими конкурентками. И именно в этот момент ВАДА сообщила «долгожданные» результаты проведённого анализа.

Российские официальные лица в своих речах сразу же обратили внимание мировой общественности на то, какое количество времени потребовалось шведской лаборатории, чтобы проверить пробу россиянки. Представители ВАДА в своё оправдание говорили, что к подобной затяжке привела вспышка коронавируса среди сотрудников их лаборатории. Но как тогда отнестись к тому, что другие пробы Валиевой (которые были сданы после 25 декабря), как и пробы других спортсменов и спортсменок, были проверены намного раньше?

«Невероятно неудачно, что уведомление было получено с опозданием, потому что это влияет не только на спортсмена, но и на организаторов Олимпиады. Другими словами, у нас бы не было этого дела и мы бы не были здесь, если бы процедура тестирования на допинг была выполнена за неделю или 10 дней, как обычно происходит на Олимпиаде», — заявил генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб на сегодняшней пресс-конференции.

Словно кто-то пытался подвести наш спорт, который в прошлом, здесь мы будем объективны, очень серьёзно испортил своё реноме огромным количеством допинг-скандалов, под очередной мощный имиджевый удар. И надо заметить, что группа CAS в тексте своего решения согласилась с доводами российской стороны и подтвердила серьёзные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах теста, сданного в декабре-2021. Это подразумевало посягательство на способность Валиевой установить определенные юридические принципы в свою пользу. Отдельно отмечалось и то обстоятельство, что позднее уведомление – в разгар Олимпиады – не было ошибкой или виной Камилы.

В таких условиях тройка арбитров сочла, что недопуск Камилы до соревнований в Пекине нанёс бы ей непоправимый вред. Важно подчеркнуть, что одержанная победа в CAS пока что носит только промежуточный характер. CAS не рассматривал юридические последствия этого дела, связанные с результатами командного турнира (который Россия выиграла с участием Камилы). Эти вопросы рассмотрят в другом разбирательстве, так что эта история ещё не завершена. Последующий процесс может растянуться на месяцы и годы.

Как и история с тем, каким образом запрещённое вещество всё-таки оказалось в допинг-пробе нашей потрясающей фигуристки. На этот вопрос нам ещё предстоит получить ответ. А пока что порадуемся честному и справедливому решению главного спортивного судебного органу, который не стал ломать карьеру Камилы на самом её взлёте. Если бы сейчас Валиеву отстранили от участия в турнире, а спустя несколько лет было бы принято решение в пользу россиянки, никто бы ей не вернул возможности выступить в Пекине.

Американский журналист Дэвид Лис негативно отреагировал на решение спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр в Пекине. По его мнению, от решения CAS проиграло всё олимпийское движение. Ранее суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) на временное отстранение спортсменки. Своими мыслями журналист поделился в Twitter The Skating Lesson.

Камила Валиева приняла запрещённый препарат для сердца и получила разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение сегодня проиграло, — написал Лис.



Также журналист добавил, что теперь все спортсмены будут знать, что использовать допинг — нормально, если ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) выразили разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Тем не менее, в агентстве принзали законность этого решения.

CAS решил не применять положения кодекса WADA, который не допускает конкретных исключений в отношении обязательного временного отстранения «защищаемых персон», включая несовершеннолетних. WADA разочаровано решением CAS, — говорится в сообщении.

WADA также обвинило РУСАДА, что оно не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для лаборатории, поэтому лаборатория не знала, что образец российской фигуристки необходимо было протестировать перед Играми в Китае.

Олимпийский и паралимпийский комитет США выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить до дальнейшего участи на Олимпийских играх — 2022 фигуристку Камилу Валиеву.

«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам.



Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, еще одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России.



Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — говорится в заявлении.

Американцы разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой из-за соперничества с Россией за место в первой тройке командного зачета на Олимпиде, считает депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она добавила, что к «бегающим с астмой» норвежцам в Америке претензий не имеют.

«По этой истории снимут фильм»

«Штаты разочарованы буквально по всем решениям, которые принимаются в отношении России. И в том, что мы вообще приехали на Олимпиаду, и по процессам с нашими спортсменами еще в Сочи, которые вообще не имеют отношения к происходящему сегодня. Потому что именно наши спортсмены соперничают с Америкой за первую тройку. Почему-то они не разочарованы, например, в норвежцах, которые бегают с астмой», — заметила Журова.

Следующим возможным шагом, по мнению депутата, может стать петиция антидопингового агентства США. Валиевой, по ее словам, не следует обращать внимания на такие процессы, сосредоточившись только на соревнованиях.

Валиевой вообще лучше не давать читать все эти новости, общаться с журналистами. Полагаю, тренер Этери Тутберидзе поступит именно так. Задача Камилы сегодня — постараться показать такое же потрясающее катание, которое до сих пор было на Олимпиаде. Мы очень этого ждем и будем следить. Да и не только мы, но и люди по всему миру, потому что момент и правда очень волнительный, будем смотреть, как она с ним справится



Светлана Журова

Депутат Госдумы

«Это настоящая мировая трагедия, как голливудский фильм. Только история настоящая. Думаю, когда-нибудь по этой истории, действительно, снимут фильм — столько переживательных вводных, сложных процессов внутри. Это феноменальная история, происходящая на наших глазах», — сказала депутат.

«Медаль обязательно опротестуют»

Журова уверена: разбирательства по делу Валиевой продолжатся. В случае, если фигуристке удастся завоевать новую медаль, она может быть опротестована.

Расслабляться не надо, особенно юристам. Пока победа только промежуточная, дающая возможность участвовать. Медаль Камилы обязательно будет опротестована, но сначала ее надо получить. Почему вообще арбитры приняли решение в пользу Камилы? Потому что пока нет стопроцентных доказательств вины, спортсмена отстранить не могут



Светлана Журова

Депутат Госдумы

К тому же, как она отметила, были нарушены все процедуры и сроки исследования проб фигуристки. Не произойди этого, Камилу просто заменили бы другой спортсменкой в командном выступлении, а все разбирательства происходили бы до Олимпиады.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил главе Олимпийского комитета США Саре Хиршланд, которая выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшему участию в личных соревнованиях на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Отвечу словами классика: «Нравится, не нравится — терпи моя красавица». Завтра Валиева выйдет на лед, и все они лопнут и обольют всех вокруг ядом и желчью. Бедняги так надуются и лопнут, что не собрать их больше будет», — приводит слова телеведущего Sport24.

Известный телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Это совершенно ужасное испытание для 15-летней девочки. Приятно, что в судейском решении подчеркнули влияние на дальнейшую судьбу спортсменки, особенно учитывая ее возраст. Они в отличие от западных журналистов, которые кричали Камиле гадости, понимают, что такое защищенное лицо со всеми последствиями. А ряд коллег совсем сошли с ума и превратились в пираний, которым спорт противопоказан», — сказал Соловьев «СЭ».

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

«Безумно рад, что Камилу Валиеву допустили до личного турнира Олимпийских игр! Лучшая новость в День святого Валентина», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, корреспондент RT Елена Вайцеховская в стриме RT «Летучка» прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если вы ждали выступления Валиевой, то вы можете выдохнуть: она будет выступать», — отметила Вайцеховская.

Также она объяснила, что система борьбы с допингом сейчас устроена таким образом, что «вернуться к этой истории» можно на протяжении следующих восьми лет.

«Уже были прецеденты в спорте, когда пробы шести-, семи-, восьмилетней давности анализировались на новом оборудовании — и открывались совершенно неожиданные подробности», — заявила она.

При этом Вайцеховская отметила, что «сама история очень тяжёлая, никто от неё не выиграл».

«Наша страна, безусловно, понесла определённые репутационные издержки, точно так же как клуб, в котором тренируется Валиева», — сказала она.

Депутат Государственной думы Олег Морозов заявил, что, если бы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от участия в Олимпиаде, это было бы «абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников».

Своим мнением он поделился в разговоре с Life.ru.

«Если бы было принято иное решение, то все понимали бы, что дело здесь не в допинге, а дело пахнет грязной политикой. Мне кажется, даже чиновники МОК и все те, кто был причастен к этому решению, понимали это. И здесь не столько здравый смысл превалировал, сколько понимание, что это было бы абсолютное пятно на репутации спортивных чиновников, которые бы закрыли нашей замечательной спортсменке путь к Олимпиаде и медалям, да и вообще путь в спорт», — отметил депутат.

Морозов назвал принятое решение разумным и подчеркнул, что «нельзя так беззастенчиво манипулировать этой так называемой проблемой допинга».

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям Игр-2022 в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Мы очень рады. Конечно, это бальзам на душу. Мудрость побеждает. Это не говорит о том, что закончились все разбирательства. Но то, что CAS принимает решение дать выступить Камиле, достойно уважения. Главное, чтобы вся эта нервотрепка не сказалась на ней. Думаю, это послужит дополнительной мотивацией. Когда все в итоге заканчивается хорошо, это только придает сил. Камила остается главным фаворитом. Но не стоит забывать и про Аню Щербакову и Сашу Трусову. У нас прекрасные девочки. Будем болеть за них. Все они достойны высших наград», — сказал Авербух «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Я думаю, Камила — девушка с характером. Конечно, была дополнительная психологическая нагрузка. Я переживал за нее... Но, надеюсь, это испытание поможет ей выиграть золотую медаль. Вся страна будет ее поддерживать. В мире много людей, которые изначально понимали, что Валиева невиновна. Поздравляю всех с данным решением», — сказал Фетисов «СЭ».

Двукратный олимпийский призер в женском одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к дальнейшему выступлению на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Мы этого и ждали, сколько можно девочку мучать-то. Мы не знаем все, что происходило внутри. Только со слов журналистов. Я очень рада за Камилу, есть допинг или нет, это вопрос тех людей, которые непорядочно себя ведут.



Слава богу Валиевой 15 лет. Если бы было больше, то ей в четыре раза было бы тяжелее психологически. Она пережила очень сильный стресс. Надеюсь, она найдет моральные силы, чтобы перезапуститься и идти вперед к победе», — приводит слова Слуцкой Metaratings.ru.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Она констатировала, что внимание в мировом спорте к российским атлетам всегда повышенное, и цена даже незначительного проступка в антидопинговом законодательстве очень высока. По словам Родниной, на российских спортсменов уже много лет идет «охота».

«Самое главное, что нужно понять: за нами охотятся. А мы каждый раз все время на какие-то грабли наступаем и, по большому счету, даем зацепки, за которые на нас потом начинают вешать все подряд. Да, мы все переживали за девочку, которой 15 лет. А если сейчас большинством голосов примут решение, что раз Россия не реагирует на наказания и ошибки, исключить ее на несколько лет из олимпийского движения, чтобы она очистилась изнутри? Как мы тогда будем смотреть в глаза мальчикам и девочкам, которые не смогут воплотить свою мечту участвовать в крупнейших соревнованиях?



Ребята уже четвертую Олимпиаду выступают без флага и без гимна. Потрясающая, конечно, музыка Петра Ильича Чайковского — всю жизнь мечтала под нее кататься. Но они сейчас несут бремя ответственности за предыдущее поколение, которое совершило ошибки. Мы им в наследство передавали грехи предыдущего поколения.



Вспомните: 20 лет назад, Олимпиада в Солт-Лейк Сити. За час до соревнований отстраняют нашу женскую команду лыжниц, лишают медали Ларису Лазутину. 20 лет прошло, а мы приблизительно там же. Мы хотим радоваться за наших ребят. В последние два дня лыжники и лыжницы нам дарят медали, и мы хотим их видеть чистыми.



Если кто-то считает, что я эмоционально высказалась – ну конечно эмоционально! Но сколько же можно? Мы в 2016 году принимали столько программ, положений, которые от нас требовали и WADA, и МОК, чтобы очиститься. И у нас есть закон о допинге, не во всех странах такие законы есть. И что-то нас это ничему не учит», — сказала Роднина «Газете.Ru».

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась. Видимо, после прошлого скандала они не стали дальше раздувать и приняли правильное решение. Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Он подчеркнул, что это решение лишь подтверждает снятие временного отстранения спортсменки после положительного результата ее допинг-пробы. Однако после Игр, заметил юрист, будет рассмотрение дела по существу, и итоговый вердикт может оказаться не в пользу Камилы.