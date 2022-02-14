ISU изменил регламент соревнований фигуристок из-за Валиевой

«На основании результатов короткой программы и с учетом того, что г-жа Валиева заняла первые 24 места в короткой программе, спортсменки, занявшие места с 1 по 25 (вместо 24) в женском одиночном катании, получают право на участие в произвольной программе. По аналогии с Правилом 520, параграф 4, группы разминки для женского произвольного катания будут состоять из 7 фигуристок для первой группы и 6 фигуристок для групп 2, 3 и 4», — сказано в сообщении.