ISU изменил регламент соревнований фигуристок из-за Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал официальное заявление о том, что если российская фигуристка Камила Валиева пройдет в произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине, то организация добавит во второй соревновательный день еще одну спортсменку. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте ISU, пишет KP.RU.
Согласно этому решению, в произвольной программе может оказаться не 24 девушки, а 25. В результате в первой разминочной группе тогда ожидается семь фигуристок вместо шести. Союз решил прибегнуть к правилу 400, параграф A.1., для произвольной программы среди женщин.
«На основании результатов короткой программы и с учетом того, что г-жа Валиева заняла первые 24 места в короткой программе, спортсменки, занявшие места с 1 по 25 (вместо 24) в женском одиночном катании, получают право на участие в произвольной программе. По аналогии с Правилом 520, параграф 4, группы разминки для женского произвольного катания будут состоять из 7 фигуристок для первой группы и 6 фигуристок для групп 2, 3 и 4», — сказано в сообщении.
Напомним, личные соревнования у женщин на Олимпиаде-2022 пройдут 15 февраля. Прокат короткой программы начнется в 13:00 по московскому времени. Россию представят три спортсменки: Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.