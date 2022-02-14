«Не хватает эмоций»: Валиева прокомментировала решение CAS

«Видимо, это один из этапов, который я должна пройти. Когда открываю Instagram, вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды "Камила, мы с тобой". Это очень приятно. И в такое сложное для меня время… Эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди никогда меня не бросят», — отметила Валиева.