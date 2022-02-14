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Олимпиада-2022
57 минут назад

«Не хватает эмоций»: Валиева прокомментировала решение CAS

Елена Прошина

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала решение выездной панели Спортивного арбитражного суда допустить ее до личного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пекине. В эфире Первого канала она призналась, что пережила очень сложные дни, забравшие у нее все эмоции, но постарается максимально настроиться и показать результат.

«Не хватает эмоций»: Валиева прокомментировала решение CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я эмоционально уже устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я это буду делать максимально… Настроюсь и покажу свои результаты», — сказала Валиева.

При этом фигуристка старается воспринимать допинг-скандал в качестве полезного опыта.

«Видимо, это один из этапов, который я должна пройти. Когда открываю Instagram, вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды "Камила, мы с тобой". Это очень приятно. И в такое сложное для меня время… Эта поддержка очень важна для меня. Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Я думала, что буду одна, но самые близкие люди никогда меня не бросят», — отметила Валиева.

CAS, несмотря на обнаружение в допинг-пробе запрещенного вещества, допустил российскую фигуристку до личных соревнований на ОИ-2022.

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При этом МОК решил не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира, в котором сборная России с Валиевой в составе завоевала золото.

Кроме того, отменят и церемонию после личного турнира, если фигуристка выиграет на нем медаль. Меры объяснили продолжающимся расследованием в отношении Валиевой в связи с нарушением антидопингового кодекса.

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