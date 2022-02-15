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Олимпиада-2022
49 минут назад

В МОК решили выдать медали «правильным людям»

Елена Прошина

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд объяснил, что исполком отложил церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их после. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК решили выдать медали «правильным людям»
Фото: ReutersReuters

«Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный», — заявил он.

Освальд добавил, что МОК искала баланс между интересами спортсмена, которому разрешили выступать после положительной допинг пробы, и остальных атлетов, которые «заслужили церемонию награждения».

«Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Очень особенная церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», — заключил член МОК.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил россиянке продолжить участие в соревнованиях. После этого МОК заявил, что отменяет церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, а также отменит награждение в одиночном женском турнире в случае победы Валиевой.

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