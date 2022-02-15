Эксперт: «Валиеву лишат золота Олимпиады»

Кандидат юридических наук, эксперт по спортивному праву Александр Чеботарев заявил, что фигуристку Камила Валиеву с вероятностью в 90 процентов лишат золота Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Командный турнир фигуристов на ОИ-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба одной из россиянок - Камилы Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.

14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 15 лет).

Чеботарев напомнил, что Валиева может завоевать еще одну медаль - в индивидуальных соревнованиях.

«Если Камила Валиева выступает в одиночных соревнованиях и побеждает, ей вручат медаль. Как только дисциплинарное производство закончится, если вдруг ее признают виновной, что в ее крови обнаружен триметазидин, то эту медаль аннулируют, отберут. Процентов на 90% склоняюсь к тому, что ее признают виновной с последствиями», - заявил юрист.