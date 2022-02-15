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Олимпиада-2022
2 часа назад

Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования

Чемпионат.comиещё 8

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров вышли в финал командной гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В полуфинале их соперниками были представители США. Россияне преодолели дистанцию на 0,43 секунды быстрее, побив олимпийский рекорд.

Российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования
Фото: SARAH STIER/GETTY IMAGESSARAH STIER/GETTY IMAGES

Таким образом, россияне выступят в финале. Их соперниками станут представители Норвегии.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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