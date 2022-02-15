«Уроды»: россияне обрушились на Тутберидзе после скандала с Валиевой

Наставник фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не должна была оставлять несовершеннолетнюю спортсменку на «растерзание» журналистам после допингового скандала на Олимпиаде в Пекине. Россияне в социальных сетях обвинили тренерский штаб Валиевой в нежелании помочь спортсменке в трудной ситуации, пишет «ФедералПресс».

Оставить на растерзание несовершеннолетнего ребёнка журналистам — это такой мерзкий поступок со стороны тренерского штаба. Вы должны были взять удар на себя, а не прятаться за её спинами, уроды, — написали пользователи Сети.

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Россияне считают, что в положительной допинг-пробе виновата не сама Валиева, а её наставники и тренеры. Тутберидзе припомнили и защемление межпозвоночного нерва Евгении Медведевой, и анорексию Юлии Липницкой.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.

(материал от 13 февраля 2022 года)

Хештег #позорТутберидзе третий день подряд лидирует в российском сегменте «Твиттера». Этери Тутберидзе тренирует несовершеннолетнюю фигуристку, чемпионку Европы Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой, сданной во время чемпионата России — 2022, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, что WADA вслед за МОК и ISU хочет обжаловать в CAS решение о снятии отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительный тест на допинг.

«Хоть в одной стране за последние 10 лет случилось что-нибудь подобное? Нет! Мы уже отстранены, мы не имеем ни гимна, ни флага, ни лица – нихрена. Кто мы на сегодняшний день на Олимпиаде? Филиал олимпийских колец МОК! Президенту России глубоко плевать. Все, что происходит – вина Кремля, потому что без согласования с «темными личностями» этот вопрос никто не решит: ни Поздняков, ни Министерство спорта.



У нас запросто – поехать в составе делегации и показать свою бесстыжую рожу, а проследить за тем, чтобы спортсменка, 15-летняя девочка, звезда спокойно выступала… Представляете ее состояние сейчас? Кому ее доверили? Это что такое? Какое РУСАДА? Сатана достал самое страшное оружие – деньги, для них ничего не существует. Они боятся, как бы мимо их кармана ничего не пролетело, и поэтому ни за чем не следят.



Да, тренер виноват, но где доктор, где наша система? Я нигде не вижу, чтобы этот вопрос нормально обсуждали. Списки запрещенных препаратов опубликованы. Да, может, Тутберидзе не доглядела, но кто был с ней рядом? Где наша медицина? Россия – уникальная страна. Я еще 20 лет назад сказал: мы обречены на вымирание.



Камила – грамотнейшая и честная, и не сохранить такую звезду… Если ей вдруг предложат выступать за другое государство, она правильно сделает, если согласится», – сказал Тихонов.

Одна из самых титулованных фигуристок Канады Меган Дюамель, ныне работающая телекомментатором, призвала обратить внимание на систематические проблемы со здоровьем спортсменов, занимающихся под началом Этери Тутберидзе и в школе «Самбо-70».

«Обратите внимание на всю ветку, пожалуйста. И вы до сих пор говорите мне, что всё в порядке?» — написала Дюамель в своём «твиттере».

В твите, на который она ссылается, приведён список из 14 спортсменов, испытывавших определённые проблемы на разных этапах подготовки. Некоторые из них привели к завершению карьеры в раннем возрасте. Названы имена фигуристов Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой и многих других с подробным перечислением возникших неприятностей.

Олимпийская чемпионка по хоккею на траве Сэм Квек опубликовала статью в британском The Mirror, где поделилась мнением о скандале на Играх в Пекине вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Текст доступен на сайте издания.

33-летняя участница Игр в Рио-де-Жанейро призналась, что симпатизирует 15-летней Валиевой. Она не поверила, что российская спортсменка могла сознательно употребить запрещенный препарат. Вместе с тем сомнительную допинг-пробу Квек посчитала непростительной ошибкой и возложила вину на окружение Валиевой.

«Я сочувствую Камиле, она сейчас в непростой ситуации, но те, кто ответственен за этот провал, должны быть пожизненно отстранены от спорта», — с таким призывом выступила Квек, говоря о тренерском штабе во главе с Этери Тутберидзе.

Немецкое издание Sportschau выдвинуло свою версию попадания допинга в организм российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается в статье, размещенной на сайте портала.

Журналисты посчитали, что виновным в допинг-скандале может быть врач группы тренера Этери Тутберидзе Филипп Шветский, ранее отбывавший наказание за нарушение антидопинговых правил.

«Российские источники сообщили, что на тренировочных сборах фигуристам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки. Им не говорили, что именно находится в этих таблетках», — заявили в Германии.

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл ответила на вопрос о своём отношении к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее 15-летняя ученица Тутберидзе Камила Валиева была уличена в применении допинга. Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена.

Болельщица обратилась к Баюл в «Инстаграме»: «Я вот только одного не понимаю, что вам сделала Тутберидзе? Обычная зависть? Но у вас был шанс и не один, но вы не воспользовались, теперь ваши опусы во всех жёлтых изданиях, ну хоть что-то».

Баюл ответила: «Если завтра Камилу отстранят, у девочки сломанная судьба, а у Тутберидзе нет! Честно? Чему мне завидовать, подумайте».

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своём «инстаграме» опубликовала фрагмент из интервью тренера Этери Тутберидзе Владимиру Познеру.

В этой программе Тутберидзе прокомментировала ситуацию с внесением мельдония (милдроната) в список запрещённых препаратов. Этери сказала: «У мельдония нет никаких допинговых свойств. У каждой сборной есть свой препарат, который ВАДА утвердил. Мельдоний помогает восстанавливаться. Американцы посчитали со своей стороны, что это допинг. Российская сторона должна была составить ответное заявление, в котором указать, что это не допинговое вещество, так как оно не помогает тебе прыгать сильнее, выше и быстрее. За год это письмо так и не было составлено, поэтому его запретили. Российская сторона выступила с заявлением позже намеченного срока. Я не понимаю, почему многие спортсмены попались на этом. 1 января 2016 года было объявлено, что этот препарат будет введён в список запрещённых. Назвали последнюю дату. Почему не дошла информация до каких-то федераций? Не знаю».

Баюл подписала видео так: «Будем искать что-то новое, если милдронат запретили».

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала высказалась о задержке с обнародованием положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс», — заявила специалист.

Тутберидзе назвала спланированным допинг-скандал c Валиевой и выразила надежду, что российской стороне удастся добиться справедливости.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуации вокруг Камилы Валиевой.

«Никакой допинг не поможет спортсмену прыгать четверные. Не даст пластики. Для меня — она несет красоту в нашу жизнь. В ее исполнении это не спорт, а искусство», — сказала Тутберидзе.

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе во время тренировок, пишет ТАСС.

Она тренировалась на льду Столичного дворца спорта в Пекине. После неудачного проката спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась. На данный момент девушка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что наставник Камилы Валиевой Этери Тутберидзе не позволила бы своим подопечным принимать никакие медицинские препараты.

«Эта девочка – необыкновенная спортсменка прежде всего, такой цветочек эта Камила, и я не верю во все это. Я знаю, что Этери Тутберидзе – умный тренер, она не позволит принимать никакие медикаменты. Многие желают, чтобы у нее ничего не получилось, это такая мощная психологическая атака, накат на нашу русскую команду и спортсменов», — передает слова Покровской ТАСС.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило требованием Всемирного антидопингового кодекса необходимость проверки окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС заявили в WADA.

Ранее агентство Reuters сообщило, что WADA откроет разбирательство в отношении тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю спортсменку. Ранее расследование в отношении персонала Валиевой инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

"Когда в дело вовлечен несовершеннолетний, Всемирный антидопинговый кодекс требует провести расследование в отношении окружения спортсмена. РУСАДА уже указало, что начало данный процесс. Мы также попросим наш независимый отдел разведки и расследований изучить это", - сообщил собеседник агентства.

Вся страна волнуется и поддерживает Камилу Валиеву, которая может лишить золотой медали российскую сборную за командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Особенно за свою подопечную переживает заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Женщина редко дает интервью и скрывает свою личную жизнь от посторонних, но некоторую интересную информацию нам все же удалось о ней узнать. Предлагаем твоему вниманию топ-10 фактов о российском тренере по фигурному катанию.

1 факт

Если бы Этери Георгиевна не занималась тренерской деятельностью, то девушка могла бы спокойно стать музыкантом. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

2 факт

Впервые на каток она встала в возрасте 4 лет. Этери мечтала быть похожей на катающихся сказочных принцесс. Правда, ее первый опыт не был похож на волшебство. Встав на лед, Этери тут же упала.

3 факт

В жизни Тутберидзе был переломный момент. Как только ей исполнилось 18 лет, она отправилась в США, чтобы там работать. Однако контакт работы в ледовом шоу расторгли. Ей одной пришлось выживать без денег и работы.

4 факт

Позже девушка пережила теракт в штате Оклахома. Здание, которое находилось рядом с тем, где жила Этери, решили взорвать террористы. Взрывная волна задела и приют, в котором находилась Этери с другими девушками. К счастью, она сильно не пострадала.

5 факт

Спортивная школа Этерии может предоставить бесплатное обучение фигуристам, если ребенок талантлив, схватывает все на лету и показывает высокие результаты. А так спортивные тренировки стоят около 50 тысяч рублей в месяц. Цена индивидуальных занятий варьируется от 2500 до 5000 рублей.

6 факт

«Я довольно ленивый человек, интересуюсь только тем, что имеет непосредственное отношение к моей работе», – сказала как-то Этери.

7 факт

Этери разрушает все стереотипы. Поговаривают, что тренер работает только с девушками. Однако это не так. У нее в группе есть много мальчиков, которых она с удовольствием тренирует. Правда, Тутберидзе все равно считает, что девушки больше готовы к работе.

8 факт

У ее дочери Дианы страшное заболевание. Из-за неправильно назначенных в детстве медикаментов у девочки появилась тугоухость. Юная девочка читает по губам, так как плохо может разобрать речь собеседника.

9 факт

У Этери плохо складываются отношения с тренером Евгением Плющенко. Мужчина открыл свою школу фигурного катания, куда перешло большинство учеников Тутберидзе.

10 факт

В 2020 году ее признали лучшим тренером по фигурному катанию в мире.

(материал от 23 декабря 2021 года)

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами. Об этом она заявила в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

«Когда читаешь эти комментарии еще кого-то и еще, все время хочется сказать: "И-и-и на арену цирка в этот раз выходит кто?"», — сказала Тутберидзе.

Она отметила, что старается абстрагироваться от этого, но иногда задумывается и не понимает, почему журналисты и блогеры критически высказываются о программах.

Тутберидзе назвала глупостью заявления критиков, что она «штампует малолеток».

«Наши соотечественники больше жалуются на правила и больше хейтят, чем иностранцы. Они эту волну поднимают», — добавила она.

Работа тренерского штаба Тутберидзе часто подвергается критике. Так, 6 декабря продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером. Она заявила, что такого статуса наставница сможет добиться в том случае, если ее спортсмены пройдут несколько Олимпийских игр.