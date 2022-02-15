«Это трагедия»: что пишут о потере Россией золота в биатлоне

Российские биатлонисты завоевали бронзу в мужской эстафете Олимпиады в Пекине - команда лидировала с отрывом почти в минуту, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и отправился на два штрафных круга. РИА Новости собрало комментарии спортсменов и экспертов, они объяснили ошибки Латыпов эмоциями и психологией.
Сам Латыпов заявил, что очень разочарован, и принес извинения болельщикам.
«Прошу прощения у всех... На таком уровне это тяжелый момент в моей карьере. У меня были слезы после финиша, не знаю, как в себе это все держать... Надо просто пережить это, у нас есть медаль, это многого стоит», - сказал он.
Старший тренер российской команды Юрий Каминский объяснил, что Латыпову сначала помешал ветер, а затем он потерял уверенность.
«Эдик попал в порыв ветра, начал стрелять и сделал два промаха. А потом уже перестоял и потерял уверенность. Не знаю, что сказать Эдику. Тут либо промолчать, либо поддержать. Для Латыпова это трагедия», - заявил Каминский.
В комментарии «Спорт-Экспрессу» он заявил, что «сработала психология».
«Да, психология, конечно. Надо было, как мне кажется, переждать порыв», - отметил тренер.
Бывший главный тренер сборной Анатолий Хованцев предположил, что биатлонист «или перенапрягся на подходе или, наоборот, подошел совсем тихо».
«Перед первым выстрелом у него винтовка ходила ходуном <…>. Психологию исключаю - она включилась уже после первого промаха. Страшно обидно, что так все закончилось», - отметил тренер
Экс-президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев заявил, что золото Олимпиады «сожгло грудь» Латыпову.
«Не смог удержать эмоции, на рубеже не получилось абсолютно ничего. Просто «сгорел», причем еще до рубежа», - считает он
Раскритиковал спортсмена двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он назвал стрельбу Латыпова «безобразной».
«Его не надо утешать вообще! Он просто все испортил. Ему 50 секунд привезли коллеги. Как можно на Олимпийских играх так безобразно стрелять?» - возмутился он.
С Васильевым не согласен тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов. Он заявил «Матч ТВ», что немногим удалось бы отстрелять лучше в такой ситуации.
«Первый выстрел он попал в порыв, а дальше его затрясло. Тяжело винить Эдуарда. Немногие могут справиться в этой ситуации со стрельбой», - подчеркнул Максимов.
Ранее Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.