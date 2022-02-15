Сенсация в Пекине: чешские хоккеисты покидают Игры

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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная Чехии по хоккею покидает Олимпийские игры, сенсационно уступив Швейцарии

Чемпионат.com

Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

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Фото: ReutersReuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин и Рафаэль Диас. У чехов голы забивали Лукаш Клок и Роман Червенка.

Сборная Швейцарии прошла в четвертьфинал Олимпиады, где встретится с командой Финляндии. Матч пройдёт завтра, 16 февраля, начало — в 11:40 по московскому времени.

Ранее в матчах квалификации сборная Словакии обыграла Германию (4:0), а Дания оказалась сильнее Латвии (3:2) и отправилась в пару 1/4 финала к России. Последний участник четвертьфинала определится в матче между Канадой и Китаем, который начнётся в 16:10 мск.

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