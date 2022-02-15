«Буду ли я все это читать?»: Латыпов о травле после провала на Олимпиаде-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов не будет обращать внимания на критические отзывы в интернете после упущенной победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

Российская команда на последнем этапе эстафеты имела минутное преимущество над преследователями, однако Латыпов на последнем огневом рубеже допустил пять промахов, ушел на два штрафных круга и в итоге принес команде третье место.

"Буду ли я это все читать? Нет, зачем, у меня на это нет времени. У меня впереди гонки. Люди могут думать по-разному, это их право, в любом случае хотел бы поблагодарить тех, кто переживает за нас, благодарю болельщиков, которые поддерживают нас", - сказал Латыпов.

"В любом случае это опыт, который поможет стать сильнее. Даже негативные моменты надо преобразовывать в плюс, чтобы стать сильнее. Без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом. У любых великих спортсменов были ошибки, они и стали великим, потому что не останавливались и шли к тому, чтобы стать лучшими в мире и победителями Олимпийских игр", - добавил он.

Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете, и, наверное, это самая обидная медаль за последние годы. Россияне к последнему рубежу практически стали олимпийскими чемпионами, шансов на то, чтобы золото ушло от нас, было крайне мало. Но герой последних дней Эдуард Латыпов, мощно тащивший на четвёртом этапе, не смог справиться с последней стрельбой и растерял минутное преимущество. Кажется, такой трагедии в российском биатлоне не было ещё никогда.

Мощное начало

Карим довольно надёжно прошёл свой первый этап, доказав, что тренеры не зря сделали выбор в пользу него, а не Даниила Серохвостова. Первый круг Халили пытался возглавлять группу спортсменов, плотным пелотоном ушедших со старта. Лёжку россиянин прошёл точно, правда, из-за небыстрой стрельбы ушёл с рубежа последним из тех, кто отработал на ноль. Промежуточное седьмое место и отставание 6,4 секунды от швейцарца Штальдера.

На втором круге Халили сократил своё отставание, переместившись на третье место и отыграв 4,9 секунды. На стойке Карим допустил один промах, но из-за большого количества ошибок соперников сумел быстро отработать и уйти в лидерах. Вместе с ним в гонку убежали украинец Цымбал и белорус Лобастов.

Последний круг Карим выдал очень хороший. К россиянину не смогли подобраться ни Лобастов, который так и держался в 1,5 секундах, ни француз Клод, отставший ещё на две секунды. На своём этапе Халили показал третий ход, проиграв 4,7 секунды Лобастову. Эстафету Карим передал лидером, хоть и преимущество перед белорусами было всего в секунду.

Снайперский прорыв

Логинов на своём этапе тоже не подвёл, собравшись после совсем неудачного спринта и пасьюта. Александр включился в гонку сразу же, начав выполнять свою задачу – наращивать преимущество. К первому рубежу россиянин накинул белорусу Лазовскому и французу Жаклену 11 секунд. На лёжке Логинов отработал мастерски, быстро и точно закрыв мишени. Ушла сборная России в лидерах, увеличив преимущество перед Лазовским до 15,5 секунды и перед Жакленом до 22,5 секунды.

«Ах ты, снайпер моей души!» — вскрикнул Губерниев после стрельбы Логинова.

Между тем норвежцы, считавшиеся фаворитами гонки, проигрывали уже больше минуты, а олимпийские чемпионы 2018-го шведы – почти две минуты.

На втором круге Логинов снова стал увеличивать отрыв. С каждым километром он привозил соперникам по несколько секунд. Ко второму рубежу преимущество перед вторым местом было 35,5 секунды.

На стойке Александр не смог избежать своих проблем со стрельбой. Тем не менее россиянин быстро закрыл два промаха допами. Приличный отрыв от соперников позволил Логинову остаться в лидерах, точно отработавший Жаклен ушёл в 17,9 секунды от нашего спортсмена. К смене этапа этот проигрыш француза вырос до 36,2 секунды. Ожидаемо, Логинов выдал лучший ход на этапе, чех Карлик проиграл ему 16,1 секунды.

Невероятная минута

Цветков, кажется, на своём этапе решил выложить всё, что накопилось за время Олимпиады. Всё-таки два четвёртых места дают о себе знать. Начал Максим неплохо, стабильно держал скорость, не дав французу Детьё приблизиться больше чем на секунду. Благодаря точной стрельбе на лёжке и ошибкам Детьё преимущество Цветкова выросло до 48,6 секунды! Между тем немцы проигрывали уже 1 минуту 16 секунд, норвежцы почти две минуты, а шведы – 2,5 минуты. Это было что-то невероятное!

Второй круг у Максима также был стабилен. Детьё продолжал идти в одни ноги с Цветковым, однако так и не смог приблизиться к россиянину. На стойке Максим был великолепен, отработал довольно быстро, хоть и замешкался на третьем выстреле, но был точен. А соперники допускали ошибки и позволяли уходить сборной России всё дальше и дальше. Преимущество перед французами выросло до 58,4 секунды. Единственным нервирующими моментом была близость Йоханнеса Бё, который, мощно отработав свой этап, сократил отставание норвежцев до 1 минуты 10 секунд.

Последний круг дался Максиму тяжело. Россиянин постепенно терял своё преимущество. На смене этапа сборная России опережала французов на 41,3 секунды, а норвежцев и немцев на 43 секунды. Ход у Цветкова был нелучшим, россиянин лишь седьмой ногами с проигрышем в 1 минуту 13 секунд.

Обиднейшая ошибка

Латыпов готовился стать героем России, однако занервничал и провалил свой этап. С первых метров дистанции Эдуард постарался вернуть то минутное преимущество, которое было у России после стойки на прошлом этапе. Правда, вышло накинуть лишь две секунды. На лёжке россиянин отработал точно, а вот ближайшие соперники не смогли отстрелять на ноль. Это позволило Латыпову уйти в лидерах с преимуществом в 50,2 секунды над норвежцем Кристиансеном.

С каждым метром россиянин снова стал наращивать преимущество. К стойке Латыпов подходил, привозя соперникам минуту. Но на заключительном рубеже Эдуард не смог справиться со стрельбой. До этого россияне сенсационно выдавали лучшую работу на стрельбище, у команды было лишь три дополнительных патрона. Но Латыпов «застрелился» и ушёл на два штрафных круга. Как итог – Эдуард стал третьим и упустил золотую медаль. Хоть Латыпов ногами был лучшим на своём этапе, привезя секунду Фийону Майе, Сборная России осталась с обиднейшей бронзой. Норвежцы между тем ярко праздновали свою победу, а французы – серебряную медаль.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил, почему на заключительной стрельбе эстафеты Олимпийских игр в Пекине он совершил пять промахов. Спортсмен признался, что после второго промаха он потерял контроль над происходящим. Об этом россиянин рассказал телеканалу «Матч ТВ».

— Первым выстрелом на стойке был далекий промах, дальше я старался работать в ритме. И потом тут же второй промах, мне так стало тяжело внутри... Я пытался собраться. Не знаю, как я дальше закрывал, использовал дополнительные патроны. Всё могло быть гораздо хуже. Слава богу, с этим справился и дотерпел финишный круг. Для меня это был самый сложный рубеж, — сказал Латыпов.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов извинился перед командой и болельщиками за неудачное выступление на последнем этапе мужской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Болельщики разочарованы, я тоже разочарован, прошу прощения, что так получилось, - сказал Латыпов. - Мы боролись за золото, все этого хотели, ребята выдали максимум, но на моем этапе стрельба стоя - это что-то с чем-то".



"Удалось справиться и занять третье место, что для нас важно. Это достойный результат, я рад, что в борьбе мы сумели завоевать награду. Конкуренция высокая, биатлон - непредсказуемый вид спорта, за один рубеж все может перевернуться с ног на голову. Я уверен, что это сделает меня сильнее. Двигаемся и работаем дальше. Я верю, что все будет хорошо", - добавил он.

Биатлонист свои промахи объяснил тем, что не справился с порывом ветра на рубеже.

"Пытался переждать, но нужно было работать дальше, потому что порыв был сильный и он не прекращался. Плюс самочувствие было не очень хорошим, не было необходимой концентрации. Когда перестало получаться, сказалась психология, - отметил спортсмен. - О том, что стреляю на золото, я не думал, мне это не мешало".

"Сейчас надо пережить эту ситуацию и двигаться дальше", - подчеркнул Латыпов.

Эдуард Латыпов рано повесил медаль на шею, сказал «Матч ТВ» старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

Во вторник российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Перед последним огневым рубежом Латыпов был первым, но в итоге ушел на два штрафных круга и финишировал третьим.

— Видимо, рано повесил медаль на шею, торопился. Можно было переждать ветер, а начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было, — сказал Каминский «Матч ТВ».

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление сборной в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Конечно, [надо] поздравлять, это Олимпийские игры. Была очень сложная гонка. Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик – молодец. Сегодня были тяжёлые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться это медали.



Моей задачей было отработать от первого до последнего метра. С первого метра после передачи Карима нужно было отработаться и поработать на финишном кругу. Это самое основное. Карим – молодец, он уже бегал первые этапы. Он сделал свою работу на отлично, это здорово. Это не самая экстремальная гонка в моей жизни, но сильная. Очень хорошо, что мы провели её в это время суток», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов отказался давать комментарии после мужской эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка», — сказал Максимов.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова назвала трагедией упущенное российским биатлонистом Эдуардом Латыповым золото на последнем этапе эстафеты на Олимпийских играх — 2022. Ее слова передает Sport24.

«Все сидим с каменными лицами. Какая же трагедия для парней. Просто шок. Упустили главный шанс на олимпийское золото, когда все было в наших руках, просто нет слов. Наверное, правильно все распределили тренеры, просто это Олимпийские игры — Эдик не справился с нервами. Лидеры команды именно в такие моменты должны себя проявлять», — сказала Резцова.

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал выступление сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россияне завоевали бронзу, хотя лидировали с большим отрывом до последней стрельбы. Эдуард Латыпов ушёл на два штрафных круга.

«Надо радоваться этой бронзовой награде. Медаль на Олимпийских играх — очень хороший результат. Латыпов просто не справился с нервами. Если бы подошёл с более холодной головой… Чисто математически высчитать — даже с одним штрафных кругом ушёл бы лидером. Видимо, Эдуарда ужасно трясло. Был бы ветер, возможно, Латыпов бы стрелял спокойнее — боролся бы с ветром, а не с мыслями.



Сейчас найдётся мало людей, которые обвинят Эдуарда в упущенном золоте. Человек достойный, завоевал бронзовую медаль. Думаю, с Логиновым они ещё будут бороться в масс-старте, видно, что они на ходу. Тяжело переварить то, что подвёл болельщиков, родных. Может, если бы у россиян был другой менталитет — единоличный, что ли, наверное, меньше переживали бы. Нас воспитывали так, что нужно прежде думать о команде, поэтому командные гонки нам тяжело даются. Ты думаешь не за себя, а за команду и страну.



Конечно, будет тяжело. Латыпов будет помнить об этом. Желаю Эдуарду стать олимпийским чемпионом либо в масс-старте, либо на следующих Играх. Шанс сегодня был колоссальный. Это говорит о том, что команда сильная. Такой сбалансированной команды, как у нас, в данный момент на Олимпиаде нет», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал провальную стрельбу Эдуарда Латыпова на последней стойке в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Россиянин уверенно лидировал, но после заключительной стрельбы ушёл на два штрафных круга и финишировал третьим.

«Всё очень просто: сработала психология. После первых двух промахов всё покатилось как снежный ком: началась паника, выцеливание дрожащими руками… Это вообще никому не нужно — надо быстро стрелять. Все эти рассказы про сильный ветер — чушь. Кристиансен пришёл и отстрелялся без дополнительных патронов. Ну, значит, можно было стрелять. Конечно, ветер был — никто не спорит. Но не такой, чтобы два круга крутить. Он сделал огромную ошибку: задрожал, испугался и весь затрясся. Максимально детские ошибки», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после неудачной стрельбы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Все мои мысли и чувства с Эдуардом Латыповым. Я и сам был в такой ситуации (в 2014 году). Русские, позаботьтесь о нем», — написал Свендсен в Twitter.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи сборная Норвегии шла в лидерах перед последней стрельбой в мужской эстафете, но Свендсен промахнулся четыре раза и был вынужден уйти на штрафной круг. Из-за этого норвежцы заняли четвертое место.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике российского биатлониста, упустившего золотые медали в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.