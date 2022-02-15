Двое россиян вышли в финал Олимпиады в лыжной акробатике

Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин пробились в финал соревнований по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
Илья Буров и Никитин отобрались в финал по итогам второй квалификации. Трехкратный чемпион мира в акробатике Максим Буров не сумел пробиться в финал, получив за свою лучшую попытку 113,28 балла.
Фристайлисты разыграют медали в этом виде программы в среду.
Олимпиада-2022. Фристайл. Мужчины Акробатика. Квалификация
1. Александр Окипнюк (Украина) — 125,002. Пирмин Вернер (Швейцария) — 123,45 3. Илья Буров (Россия) — 113,284. Станислав Гладченко (Белоруссия) — 107,695. Джастин Шенефельд (США) — 105,88 6. Александр Никитин (Россия) — 86,88