Двое россиян вышли в финал Олимпиады в лыжной акробатике

Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин пробились в финал соревнований по лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Илья Буров и Никитин отобрались в финал по итогам второй квалификации. Трехкратный чемпион мира в акробатике Максим Буров не сумел пробиться в финал, получив за свою лучшую попытку 113,28 балла.