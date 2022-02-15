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Олимпиада-2022
25 минут назад

Тарасова оценила выступление Валиевой в короткой программе Олимпиады

Lenta.ruиещё 23

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала лидерство россиянки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она — гениальная девочка», — заявила Тарасова.

Она добавила, что все россиянки выступили отлично, и места перед произвольной программой распределились так, как надо.

Валиевой стало плохо после проката на Олимпиаде

Валиева стала лидером в короткой программе ранее 15 февраля. За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Александра Трусова стала четвертой, имея в активе 74,60 балла.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

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