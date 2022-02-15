Российская фигуристка Камила Валиева стала лидером в короткой программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, набрав 82,16 балла, пишет Sport24.

Несмотря на то, что Валиева допустила ошибку, выполняя тройной аксель, судьи оценили ее прокат в 82,16 балла. Это позволило россиянке стать лидером в короткой программе.

Как сообщает Р-Спорт, после Валиевой с короткими программами выступили еще две российских спортсменки: Александра Трусова, которая набрала 74,6 балла (четвертое место) и Анна Щербакова - у нее близкий к Валиевой результат - 80,2 балла (второе место).

Кореянка Ю Ен набрала 70,34 балла, японка Каори Сакамото - 79.84 балла, она в короткой программе заняла третье место.

Валиева после выступления расплакалась.

Ранее в ходе Игр в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую 15-летняя Валиева сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде, были отрицательными. Российское антидопинговое агентство начало расследование в отношении персонала Валиевой.