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Олимпиада-2022
1 час назад

Российские керлингисты завершили выступление на Олимпийских играх

ТАССиещё 9

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в заключительном матче предварительного этапа на Олимпийских играх в Пекине.

Российские керлингисты завершили выступление на Олимпийских играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборную России на олимпийском турнире представляли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Поражение от сборной Великобритании стало пятым для россиян в девяти матчах. В турнирной таблице российская команда после завершения всех матчей предварительного этапа занимает пятое место. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.

Полуфиналы пройдут 17 февраля. Финальная игра состоится 19 февраля, днем ранее пройдет матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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