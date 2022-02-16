Российские керлингисты завершили выступление на Олимпийских играх

Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в заключительном матче предварительного этапа на Олимпийских играх в Пекине.

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Поражение от сборной Великобритании стало пятым для россиян в девяти матчах. В турнирной таблице российская команда после завершения всех матчей предварительного этапа занимает пятое место. Россияне потеряли шансы на выход в полуфинал олимпийского турнира.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.