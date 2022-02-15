Загитову и Медведеву раскритиковали за поведение на Олимпиаде

— Бруно Маркотту сказали, что он не может кушать на трибунах, потому что ему пришлось бы снять маску, а это запрещено. Я думаю, это еще одно правило, которого не существует для команды Российского олимпийского комитета, — написала Дюамель в своем Twitter в ответ на фото с россиянками.