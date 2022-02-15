Загитову и Медведеву раскритиковали за поведение на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в командных соревнованиях Меган Дюамель подвергла критике россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые сидели на трибунах без медицинских масок во время турнира женского одиночного катания на зимней Олимпиаде в Пекине.
— Бруно Маркотту сказали, что он не может кушать на трибунах, потому что ему пришлось бы снять маску, а это запрещено. Я думаю, это еще одно правило, которого не существует для команды Российского олимпийского комитета, — написала Дюамель в своем Twitter в ответ на фото с россиянками.