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Олимпиада-2022
1 час назад

Фигуристок Загитову и Медведеву раскритиковали за поведение на Олимпиаде

Просто Про Спорт

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в командных соревнованиях Меган Дюамель подвергла критике россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые сидели на трибунах без медицинских масок во время турнира женского одиночного катания на зимней Олимпиаде в Пекине.

Загитову и Медведеву раскритиковали за поведение на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

— Бруно Маркотту сказали, что он не может кушать на трибунах, потому что ему пришлось бы снять маску, а это запрещено. Я думаю, это еще одно правило, которого не существует для команды Российского олимпийского комитета, — написала Дюамель в своем Twitter в ответ на фото с россиянками.

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Загитова и Медведева прилетели в столицу Китая в качестве комментаторов соревнований по фигурному катанию.
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