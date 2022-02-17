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Олимпиада-2022
2 часа назад

Камила Валиева упала в прогоне произвольной программы на тренировке Олимпиады-2022

Чемпионат.comиещё 11

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла избежать падения в прогоне произвольной программы на тренировке зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Спортсменка упала с четверного тулупа.

Валиева упала в прогоне произвольной программы
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Вот как выглядел прогон произвольной программы Валиевой: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп (падение), четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, каскад тройной флип — тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Фигуристка Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Напомним, Камила Валиева одержала победу в короткой программе на ОИ, заработав 82,16 балла. Второе место заняла другая россиянка Анна Щербакова, у которой 80,20 балла. Замкнула тройку японка Каори Сакамото (79,84 балла). Следом расположилась ещё одна россиянка Александра Трусова (74,60 балла). Произвольная программа состоится сегодня, 17 февраля.

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