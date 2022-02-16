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Олимпиада-2022
33 минуты назад

Призерка Олимпиады в Пекине получила две квартиры в Сочи

Lenta.ruиещё 1

Член сборной России по прыжкам с трамплина Ирма Махиня получила две квартиры в Сочи. Об этом сообщают «Краснодарские известия».

Призерка Олимпиады в Пекине получила две квартиры в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти города приняли решение наградить спортсменку после того, как Махиня в составе российской команды завоевала серебро в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Мэр курорта Алексей Копайгородский подчеркнул, что 19-летняя Махиня — воспитанница местной спортивной школы. Ей вручили два сертификата на квартиры.

7 февраля россияне впервые в истории завоевали медаль в прыжках с трамплина. До этого награду в данном виде спорта выигрывал только представитель сборной СССР Владимир Белоусов. В 1968 году он завоевал золото.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные спортсмены выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

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