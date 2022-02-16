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Олимпиада-2022
18 минут назад

NY Times: дедушка Валиевой подтвердил, что принимал триметазидин

Газета.Ru

Дедушка Камилы Валиевой во время заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) рассказал, что принимал триметазидин. Об этом сообщает New York Times.

На видео, которое было представлено во время слушания, дедушка Валиевой показывает лекарство и объясняет, что принимал триметазидин во время обострения приступов. Также мама 15-летней спортсменки рассказала, что дедушка ежедневно водил и забирал Валиеву с тренировок.

В МОК рассказали о вскрытии второй допинг-пробы Валиевой

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина. На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине.

Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее спортивный агент Ари Закарян заявил, что вопрос с победителем в женском фигурном катании на Олимпиаде в Пекине еще не решен.

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