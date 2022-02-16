Читатели Washington Post затравили Валиеву

Читатели Washington Post устроили травлю 15-летней Камиле Валиевой. В комментариях под публикацией о фигуристке в Facebook они призвали всех спортсменов бойкотировать грядущее выступление российской спортсменки и "повернуться спиной" во время ее проката.
Накануне Валиева смогла собраться после допингового скандала и опередила всех соперниц в короткой программе. Однако болельщиков из США это не устроило, а американские спортивные комментаторы демонстративно молчали весь прокат Валиевой.
Одна из возмущенных читателей Washington Post посчитала неправильным участие Валиевой в состязаниях.
"Все спортсмены, которые смогут присутствовать на завтрашнем женском произвольном катании, должны встать и повернуться спиной к ней и ко льду во время ее выступления в знак протеста. Ей ни в коем случае нельзя позволять участвовать в соревнованиях. Это так неправильно и ужасно для спорта", - написала она.
Многие также потребовали отстранения всей сборной России от участия в Олимпийских играх.
"Вся делегация должна была быть отстранена и не допущена к соревнованиям под флагом РОК", - заявила Лорри Вагнер Тальберг.
Вместе с тем решение не проводить церемонию награждения в случае попадания Валиевой на пьедестал американцы тоже не оценили.
"Нечестно по отношению к другим фигуристам не проводить церемонию награждения. Почему они должны платить за её неправильные поступки?" - подчеркнули комментаторы.