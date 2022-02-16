Читатели Washington Post затравили Валиеву

"Все спортсмены, которые смогут присутствовать на завтрашнем женском произвольном катании, должны встать и повернуться спиной к ней и ко льду во время ее выступления в знак протеста. Ей ни в коем случае нельзя позволять участвовать в соревнованиях. Это так неправильно и ужасно для спорта", - написала она.