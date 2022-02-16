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Олимпиада-2022
56 минут назад

Читатели Washington Post затравили Валиеву

Елена Прошина

Читатели Washington Post устроили травлю 15-летней Камиле Валиевой. В комментариях под публикацией о фигуристке в Facebook они призвали всех спортсменов бойкотировать грядущее выступление российской спортсменки и "повернуться спиной" во время ее проката.

Читатели Washington Post затравили Валиеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Валиева смогла собраться после допингового скандала и опередила всех соперниц в короткой программе. Однако болельщиков из США это не устроило, а американские спортивные комментаторы демонстративно молчали весь прокат Валиевой.

Валиева расплакалась после неудачной тренировки в Пекине

Одна из возмущенных читателей Washington Post посчитала неправильным участие Валиевой в состязаниях.

"Все спортсмены, которые смогут присутствовать на завтрашнем женском произвольном катании, должны встать и повернуться спиной к ней и ко льду во время ее выступления в знак протеста. Ей ни в коем случае нельзя позволять участвовать в соревнованиях. Это так неправильно и ужасно для спорта", - написала она.

Многие также потребовали отстранения всей сборной России от участия в Олимпийских играх.

"Вся делегация должна была быть отстранена и не допущена к соревнованиям под флагом РОК", - заявила Лорри Вагнер Тальберг.

Вместе с тем решение не проводить церемонию награждения в случае попадания Валиевой на пьедестал американцы тоже не оценили.

"Нечестно по отношению к другим фигуристам не проводить церемонию награждения. Почему они должны платить за её неправильные поступки?" - подчеркнули комментаторы.

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