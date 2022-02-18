Представители Валиевой запросят вскрытия допинг-пробы Б

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой захотели вскрытия допинг-пробы Б, взятой у спортсменки в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), передает РИА Новости .

Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе, говорится в пункте 119 решения.