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Олимпиада-2022
46 минут назад

Представители Валиевой захотели вскрытия допинг-пробы Б

Lenta.ruиещё 1

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой захотели вскрытия допинг-пробы Б, взятой у спортсменки в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), передает РИА Новости.

Представители Валиевой запросят вскрытия допинг-пробы Б
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе, говорится в пункте 119 решения.

«Вот почему спортсменка запросит анализ пробы Б», — заявили представители.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. Позже CAS подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки из-за лекарства ее дедушки.
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