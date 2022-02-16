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Олимпиада-2022
2 часа назад

Российская спортсменка упала на льду на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российская спортсменка Екатерина Ефременкова упала в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине и выбыла из соревнований, сообщил Олимпийский комитет России в своём телеграм-канале.

Российская спортсменка упала в шорт-треке на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просвирнова выходит в полуфинал. Ефременкова упала - выбывает из гонки за медаль», - говорится в сообщении.

В четвертьфинале шорт-трека Ефременкова сделала опасный манёвр и не удержалась на льду.

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Две другие россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова вышли в полуфинал соревнований. В полуфинальном забеге Просвирнова заняла пятое место, Вострикова — седьмое.

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