Российская спортсменка упала в шорт-треке на Играх

Российская спортсменка Екатерина Ефременкова упала в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине и выбыла из соревнований, сообщил Олимпийский комитет России в своём телеграм-канале.

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«Просвирнова выходит в полуфинал. Ефременкова упала - выбывает из гонки за медаль», - говорится в сообщении.

В четвертьфинале шорт-трека Ефременкова сделала опасный манёвр и не удержалась на льду.