"Настоящая катастрофа": украинская лыжница о допинг-скандале

Украинская лыжница Валентина Каминская объявила о завершении карьеры после временного отстранения по подозрению в употреблении допинга. Об этом лыжница написала в своем Instagram.

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В среду пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA) сообщила, что в пробе украинской спортсменки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка получила временное отстранение, лыжнице запрещено участвовать в тренировках и соревнованиях во время Игр в Пекине.

"Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу, - написала Каминская. - Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все и что таким образом. Просто не верю".

"Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли", - добавила лыжница.