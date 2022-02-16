В сборной Украины разгорелся допинг-скандал

Новый допинг-скандал разгорелся на Зимних Олимпийских играх в Пекине. На этот раз в центре внимания оказалась украинская лыжница Валентина Каминская. В ее пробе обнаружили следы трех запрещенных веществ, передает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.
Отмечается, что исследование показало наличие в крови Каминской местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Допинг-пробу у украинской лыжницы взяли во время Олимпиады 10 февраля.
Каминскую уже проинформировали о результатах исследования. На время разбирательств ее отстранили от участия в соревнованиях.
Украинская лыжница принимала участие в спринте и гонке классическим стилем, в которых заняла места в восьмом десятке. Также Каминская бежала в эстафете в составе сборной страны, но ее сняли с середины дистанции, а команду дисквалифицировали.