В сборной Украины разгорелся допинг-скандал

Новый допинг-скандал разгорелся на Зимних Олимпийских играх в Пекине. На этот раз в центре внимания оказалась украинская лыжница Валентина Каминская. В ее пробе обнаружили следы трех запрещенных веществ, передает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

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Отмечается, что исследование показало наличие в крови Каминской местеролона, метилгексанамина и гептаминола. Допинг-пробу у украинской лыжницы взяли во время Олимпиады 10 февраля.

Каминскую уже проинформировали о результатах исследования. На время разбирательств ее отстранили от участия в соревнованиях.