Подмосковный фристайлист завоевал вторую в карьере бронзу Олимпийских игр

Копилка российской команды на Играх-2022 пополнилась бронзовой медалью, которую завоевал в личном первенстве по фристайл Илья Буров .

Финальные соревнования прошли в два этапа: в первом 12 спортсменов продемонстрировали по два прыжка, после чего шестеро лучших мерились силами в решающей попытке.