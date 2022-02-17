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Олимпиада-2022
1 час назад

Фигурист из США призвал отстранить РФ от ОИ из-за допинг-скандала. «Грязные мошенники!»

Ura.Ruиещё 1

Россию следует полностью отстранить от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за допингового скандала с участием15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом заявил американский фигурист Адам Риппон, являющийся бронзовым призером Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Фигурист из США призвал отстранить Россию от Олимпиады
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Олимпийский комитет России необходимо сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками! Это очень раздражает! Я думаю, их нужно полностью отстранить от соревнований», — заявил Риппон в интервью изданию Rolling Stone.

Фигурист признал, что данная мера является несправедливой по отношению к «чистым» спортсменам из РФ. Им следует разрешить принимать участие в Олимпиаде независимо от ОКР (Олимпийский комитет России).

Риппон предложил российским спортсменам проходить квалификацию с жесткими условиями, например, с необходимостью тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке. Также фигурист выступил с инициативой устроить спортсменам из РФ выборочное тестирование европейским или североамериканским допинговыми агентствами, которые придерживаются политики абсолютной нетерпимости.

Допинг-скандал начался 8 февраля, когда фигуристам РФ не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.
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