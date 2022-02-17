Фигурист из США призвал отстранить Россию от Олимпиады

РФ следует полностью отстранить от участия в Олимпиаде в Пекине из-за допингового скандала с участием российской фигуристкой Камилой Валиевой, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление американского фигуриста Адама Риппона – бронзового призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
«Олимпийский комитет России необходимо сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками! Это очень раздражает! Я думаю, их нужно полностью отстранить от соревнований», — заявил спортсмен.
Риппон признал, что данная мера является несправедливой по отношению к «чистым» спортсменам из России, которым следует разрешить принимать участие в Играх независимо от российского Олимпийского комитета.
Американский хоккеист предложил спортсменам из РФ проходить квалификацию с жесткими условиями, например, с необходимостью тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке. Также он выступил с инициативой устроить российским спортсменам выборочное тестирование европейским или североамериканским допинговыми агентствами, которые придерживаются политики абсолютной нетерпимости.