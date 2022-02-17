Фигурист из США призвал отстранить Россию от Олимпиады

«Олимпийский комитет России необходимо сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками! Это очень раздражает! Я думаю, их нужно полностью отстранить от соревнований», — заявил спортсмен.