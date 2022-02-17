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Олимпиада-2022
42 минуты назад

Глава МОК встретился с американскими фигуристами из-за отмены награждения в командном турнире

Газета.Ruиещё 6

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с американскими фигуристами из-за отмены награждения в командном турнире, передает "Чемпионат.com".

Глава МОК провел беседу со сборной США из-за дела Валиевой
Фото: ReutersReuters

"Бах встречался с представителями американской сборной. Содержание беседы должно остаться между ними. В НОК Японии поддержали подход МОК, поэтому мы не встречались с японскими спортсменами", - сказал глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Однако МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее директор по связям с общественностью Национального олимпийского (НОК) комитета США Кейт Хартман оценила решение МОК не проводить награждение командного турнира фигуристов.

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