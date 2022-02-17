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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиева упала на тренировке произвольной программы

Елена Прошина

Фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

15-летняя спортсменка упала на четверном тулупе при исполнении каскада. Перед этим Валиева успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.

Отмечается, что после фигуристка покинула тренировку в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Фигуристка Валиева расплакалась на тренировке в Пекине

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов, а также заявил, что если Валиева станет призером одиночных женских катаний, то отменит награждение и в них.

Отметим, что сейчас Валиева занимает первое место в женском личном турнире после короткой программы — фигуристка набрала 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84).

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