Фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

15-летняя спортсменка упала на четверном тулупе при исполнении каскада. Перед этим Валиева успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.

Отмечается, что после фигуристка покинула тренировку в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов, а также заявил, что если Валиева станет призером одиночных женских катаний, то отменит награждение и в них.