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Олимпиада-2022
1 час назад

Глава МОК провел беседу со сборной США из-за дела Валиевой

Елена Прошина

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с американскими фигуристами, обсудив с ними отмену церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, пишет РИА Новости.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американских и японских спортсменов. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе участницы российской команды Камилы Валиевой, сданной еще до начала Олимпиады, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

«Бах провел встречу с американской командой фигуристов, детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать их», - рассказал Марк Адамс.

Он отметил, что такая же встреча была предложена и сборной Японии, но фигуристы от нее отказались.

«Они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК. Больше никаких комментариев на эту тему не будет», - подчеркнул директор по коммуникациям МОК.

Отвечая на вопрос журналистов о том, предложена ли была аналогичная встреча российской команде, Адамс отметил, что Международный олимпийский комитет тесно контактирует с Олимпийским комитетом России «на разных уровнях».

Ранее Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжать участие в соревнованиях на ОИ-2022. 15-летняя россиянка смогла собраться и опередила всех соперниц в короткой программе одиночниц. Однако болельщиков из США это не устроило, а американские спортивные комментаторы демонстративно молчали весь прокат Валиевой.

Также читатели Washington Post устроили травлю российской фигуристке. В комментариях под публикацией о Валиевой в Facebook они призвали всех спортсменов бойкотировать выступление россиянки в произвольной программе 17 февраля и «повернуться спиной» во время ее проката.

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