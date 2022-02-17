Глава МОК провел беседу со сборной США из-за дела Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провел встречу с американскими фигуристами, обсудив с ними отмену церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию. Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, пишет РИА Новости.
7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, обойдя американских и японских спортсменов. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе участницы российской команды Камилы Валиевой, сданной еще до начала Олимпиады, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
«Бах провел встречу с американской командой фигуристов, детали разговора останутся между ними. Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать их», - рассказал Марк Адамс.
Он отметил, что такая же встреча была предложена и сборной Японии, но фигуристы от нее отказались.
«Они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК. Больше никаких комментариев на эту тему не будет», - подчеркнул директор по коммуникациям МОК.
Отвечая на вопрос журналистов о том, предложена ли была аналогичная встреча российской команде, Адамс отметил, что Международный олимпийский комитет тесно контактирует с Олимпийским комитетом России «на разных уровнях».
Ранее Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжать участие в соревнованиях на ОИ-2022. 15-летняя россиянка смогла собраться и опередила всех соперниц в короткой программе одиночниц. Однако болельщиков из США это не устроило, а американские спортивные комментаторы демонстративно молчали весь прокат Валиевой.
Также читатели Washington Post устроили травлю российской фигуристке. В комментариях под публикацией о Валиевой в Facebook они призвали всех спортсменов бойкотировать выступление россиянки в произвольной программе 17 февраля и «повернуться спиной» во время ее проката.