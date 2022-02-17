Американский фигурист назвал виновных в скандале с Валиевой

Американский фигурист Адам Риппон заявил, что никто из участников Олимпиады-2022 не винит российскую фигуристку Камилу Валиеву в допинговом скандале: по его мнению, проблема заключается в окружающих ее взрослых и том, как действует Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.
Риппон - бронзовый призер Олимпиады-2018 и тренер американской фигуристки Мэрайи Белл, участвующей в Играх в Пекине.
«Общее настроение такое - все кажутся довольно злыми. Это кажется таким странным и несправедливым. Я не думаю, что кто-то винит конкретно Камилу, потому что она всего лишь 15-летняя девочка - самая младшая девочка на соревнованиях», - подчеркнул Риппон.
Он подчеркнул, что Валиева не могла по собственной воле принимать препарат, найденный в ее пробе.
«Для этого ей понадобился бы взрослый. А значит, были взрослые, которые действительно подвели ее и повели по ложному пути. <…> В ее образце было три разных сердечных препарата, два из них - разрешенные, это заставляет поверить, что это какая-то рутина или режим, который ей кто-то навязал. Если мы узнаем, что Камила даже не знала, что она принимает, меня это не удивит», - подчеркнул Риппон.
Он заявил, что «именно так работает организованный допинг: вы соблюдаете график, вам дают разные лекарства».
История с допинг-пробой Валиевой началась после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию, в котором победили россияне.
Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.
Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.
8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.
14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет).
После демонстрации короткой программы 15 февраля Валиева лидирует в одиночном турнире ОИ, набрав 82,16 балла. Второе место у другой россиянки - Анны Щербаковой (80,20). Медали будут разыграны 17 февраля.
МОК сообщал, что не станет сразу награждать фигуристок, если Валиева попадет на пьедестал. Награждение пройдет после завершения расследования, до этого момента результаты турнира будут считать предварительными.