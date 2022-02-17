Американский фигурист назвал виновных в скандале с Валиевой

Американский фигурист Адам Риппон заявил, что никто из участников Олимпиады-2022 не винит российскую фигуристку Камилу Валиеву в допинговом скандале: по его мнению, проблема заключается в окружающих ее взрослых и том, как действует Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.

Фото: Reuters Reuters

Риппон - бронзовый призер Олимпиады-2018 и тренер американской фигуристки Мэрайи Белл, участвующей в Играх в Пекине.

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«Общее настроение такое - все кажутся довольно злыми. Это кажется таким странным и несправедливым. Я не думаю, что кто-то винит конкретно Камилу, потому что она всего лишь 15-летняя девочка - самая младшая девочка на соревнованиях», - подчеркнул Риппон.

Он подчеркнул, что Валиева не могла по собственной воле принимать препарат, найденный в ее пробе.

«Для этого ей понадобился бы взрослый. А значит, были взрослые, которые действительно подвели ее и повели по ложному пути. <…> В ее образце было три разных сердечных препарата, два из них - разрешенные, это заставляет поверить, что это какая-то рутина или режим, который ей кто-то навязал. Если мы узнаем, что Камила даже не знала, что она принимает, меня это не удивит», - подчеркнул Риппон.

Он заявил, что «именно так работает организованный допинг: вы соблюдаете график, вам дают разные лекарства».

История с допинг-пробой Валиевой началась после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию, в котором победили россияне.

Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.

14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет).

После демонстрации короткой программы 15 февраля Валиева лидирует в одиночном турнире ОИ, набрав 82,16 балла. Второе место у другой россиянки - Анны Щербаковой (80,20). Медали будут разыграны 17 февраля.