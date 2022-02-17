Мировой рекорд Валиевой сочтут предварительным

Если российская фигуристка Камила Валиева установит новый мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине, то он будет считаться предварительным. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.
«В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным. Если этот рекорд все-таки будет», - пояснил он.
Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы, набрав 82,16 балла. Второе место заняла еще одна россиянка Анна Щербаков, показав результат в 80,20 балла.
Международный олимпийский комитет уже заявил, что не станет награждать фигуристок, если Валиева попадет на пьедестал. Награждение пройдет после завершения расследования по поводу положительной допинг-пробы спортсменки, до этого момента результаты турнира будут считаться предварительными.
Проба была взята Валиевой 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, в ней был обнаружен запрещенный с 2015 года триметазидин. 14 февраля Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет). При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала в ходе ОИ-2022, были отрицательными.