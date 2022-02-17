"Это провал": российских керлингисток раскритиковали

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Олимпиада-2022
1 час назад

Свищёв назвал провалом выступление российских кёрлингистов на ОИ-2022

RT на русскомиещё 2

Президент Федерации кёрлинга России, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал выступление российских команд на зимних Олимпийских играх в Пекине, высказавшись относительно отставки наставника женской сборной Сергея Беланова.

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Фото: ТАССТАСС

«Мужчины очень достойно выглядели на Олимпиаде, можно назвать их выступление очень даже успешным. Они остановились в шаге от выхода в плей-офф, вопрос по главному тренеру мужской команды не стоит. Что же касается девушек, то это провал. Нужно извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежды болельщиков, специалистов, да и самих спортсменов. Логична отставка Сергея Беланова. Дальнейшее решение будет за исполкомом, он пройдёт сразу после Олимпиады. Там все тренеры будут отчитываться за подготовку и выступление», — приводит слова Свищёва ТАСС.

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Женская сборная России заняла последнее место в своей группе на Олимпиаде в Пекине, выиграв лишь один матч.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной России по кёрлингу Беланов подал в отставку.

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