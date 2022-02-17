"Это провал": российских керлингисток раскритиковали

«Мужчины очень достойно выглядели на Олимпиаде, можно назвать их выступление очень даже успешным. Они остановились в шаге от выхода в плей-офф, вопрос по главному тренеру мужской команды не стоит. Что же касается девушек, то это провал. Нужно извиниться за выступление нашей женской команды, мы не оправдали надежды болельщиков, специалистов, да и самих спортсменов. Логична отставка Сергея Беланова. Дальнейшее решение будет за исполкомом, он пройдёт сразу после Олимпиады. Там все тренеры будут отчитываться за подготовку и выступление», — приводит слова Свищёва ТАСС.