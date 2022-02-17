Экс-глава РУСАДА призвал «не переводить стрелки» в деле Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева является «защищенным лицом» в силу своего возраста, поэтому виновников попадания запрещенного вещества в организм спортсменки стоит искать в ее окружении. Об этом «Царьграду» заявил экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.
Ранее Камила Валиева была отстранена от участия в Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы, которую сдала в декабре 2021 года. В ней было обнаружено в микро-дозе запрещенное вещество триметазидин. Спортивный арбитражный суд принял решение допустить спортсменку до личных соревнований с учетом ее статуса «защищенного лица» (ей нет 16 лет).
Однако МОК сообщил, что не станет награждать фигуристок, если Валиева попадет на пьедестал. Церемония будет проведена после завершения расследования по допинг-пробе Валиевой.
Бывший руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отметил, что, так как Валиева в силу возраста находится в статусе «защищенного лица», фокус в данном деле будет на сопровождающем персонале, тренерском составе и на враче.
«Это самая простая логика, если бы хотел какой-нибудь недоброжелатель подставить», - подчеркнул эксперт.
Он также усомнился в том, что стоит подозревать других спортсменов в команде в применении запрещенных препаратов, и призвал дождаться конца расследования, чтобы делать какие-то выводы.
«Там все не так просто, как это пытаются подать. Я часто видел, как стрелки пытались перевести на врачей; врачи исполнители большей частью. А есть десижн-мейкеры, те, кто принимают решения. Поэтому не будем переводить. Пусть расследование спокойно разберется. Главное, очень важно сейчас эмоциональное состояние», - заметил Юрий Ганус.
Сама Валиева, комментируя ситуацию, заявила, что «эмоционально устала». Однако она надеется, что это не скажется на ее результатах. В свою очередь тренер Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что весь скандал с ее подопечной был изначально спланирован.
Камила Валиева стала лидером одиночного женского катания на Олимпийских играх в Пекине по итогам короткой программы, набрав 82,16 балла. Сегодня спортсменки представят произвольную программу.