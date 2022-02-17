Норвежцы завоевали золото в лыжном двоеборье

Сборная Норвегии завоевала золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.
В составе норвежской сборной выступали Йорген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Эспен Бьорнстад, Эспен Андерсен. Серебряные медали выиграли немцы (Мануэль Файсст, Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Юлиан Шмид), бронзу — японцы (Йосито Ватабе, Акито Ватабе, Хидеаки Нагаи, Го Ямамото).
По итогам прыжков с трамплина сборная Норвегии имела на своем счету 469,4 балла. Немцы шли на третьей строчке (467,0), японцы были четвертыми (466,6). Результат норвежцев по итогам эстафеты 4×5 км составил 50 минут 45,1 секунды.
Сборная России в командном турнире не выступала. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
Олимпийские игры. Пекин (Китай)Двоеборье. Командное первенство. Лыжи. Эстафета 4×5 км
1. Норвегия — 50.45,12. Германия — +54,93. Япония — +55,2