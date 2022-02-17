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Олимпиада-2022
38 минут назад

Норвежцы завоевали золото в лыжном двоеборье на ОИ-2022

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Сборная Норвегии завоевала золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.

Норвежцы завоевали золото в лыжном двоеборье
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

В составе норвежской сборной выступали Йорген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Эспен Бьорнстад, Эспен Андерсен. Серебряные медали выиграли немцы (Мануэль Файсст, Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Юлиан Шмид), бронзу — японцы (Йосито Ватабе, Акито Ватабе, Хидеаки Нагаи, Го Ямамото).

По итогам прыжков с трамплина сборная Норвегии имела на своем счету 469,4 балла. Немцы шли на третьей строчке (467,0), японцы были четвертыми (466,6). Результат норвежцев по итогам эстафеты 4×5 км составил 50 минут 45,1 секунды.

Сборная России в командном турнире не выступала. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Олимпийские игры. Пекин (Китай)Двоеборье. Командное первенство. Лыжи. Эстафета 4×5 км

1. Норвегия — 50.45,12. Германия — +54,93. Япония — +55,2

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