Норвежцы завоевали золото в лыжном двоеборье

Сборная Норвегии завоевала золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде в Пекине.

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В составе норвежской сборной выступали Йорген Гробак, Йенс Лурос Офтербо, Эспен Бьорнстад, Эспен Андерсен. Серебряные медали выиграли немцы (Мануэль Файсст, Эрик Френцель, Винценц Гайгер, Юлиан Шмид), бронзу — японцы (Йосито Ватабе, Акито Ватабе, Хидеаки Нагаи, Го Ямамото).

По итогам прыжков с трамплина сборная Норвегии имела на своем счету 469,4 балла. Немцы шли на третьей строчке (467,0), японцы были четвертыми (466,6). Результат норвежцев по итогам эстафеты 4×5 км составил 50 минут 45,1 секунды.

Сборная России в командном турнире не выступала. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Олимпийские игры. Пекин (Китай)Двоеборье. Командное первенство. Лыжи. Эстафета 4×5 км