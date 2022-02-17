Боец Емельяненко назвал скандал с Валиевой политическим

«Рад, что здравый смысл возобладал и Валиеву допустили до соревнований. Но надо разбираться через какой «загрязненный продукт» и как запрещенный препарат попал в ее организм. Пора закрывать вопрос с отсутствием флага у наших спортсменов. Видимо, тут больше политических вопросов, чем спортивных», - сказал спортсмен.