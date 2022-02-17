Боец Емельяненко назвал скандал с Валиевой политическим

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко считает, что скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх вызывает больше политических вопросов, чем спортивных. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».
«Рад, что здравый смысл возобладал и Валиеву допустили до соревнований. Но надо разбираться через какой «загрязненный продукт» и как запрещенный препарат попал в ее организм. Пора закрывать вопрос с отсутствием флага у наших спортсменов. Видимо, тут больше политических вопросов, чем спортивных», - сказал спортсмен.
Боец считает, что было бы правильным ввести минимально допустимые нормы некоторых препаратов.
«Допустим, милдронат, витаминка для сердца. Вряд ли этот препарат кардинально влияет на спортивные показатели, а также вряд ли научит спортсмена делать тройной тулуп или боксировать. А сколько шума из-за него было в 2016 году», — вспоминает Емельяненко.
Ранее допинг-скандал вокруг российской спортсменки прокомментировал американский фигурист Адам Риппон. По его словам, никто из участников Олимпиады не винит Камилу Валиеву в допинговом скандале. Риппон считает, что проблема заключается в окружающих ее взрослых и действиях Международного олимпийского комитета.