Валиева и Трусова разрыдались после выступления на Олимпиаде-2022

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова разрыдались после выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Видео появилось в Telegram-канале издания Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

На ролике видно, что Валиева молча плачет на плече у тренера. В этом момент Трусова кричит, что ненавидит фигурное катание и не выйдет на церемонию награждения.

Ранее 17 февраля россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. На втором месте расположилась Трусова, набравшая 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Выступавшая последней Валиева дважды упала и допустила несколько ошибок, набрав 141,93 балла. При этом она лидировала после короткой программы.