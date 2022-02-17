Без медали: Валиева упала в произвольной программе на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева несколько раз упала в произвольной программе Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

15-летняя спортсменка набрала по итогам двух программ 224,09 балла и заняла четвертое место, пропустив вперед японку Каори Сакамото. Она сделала тройной аксель с ошибкой, упала с каскада четверной тулуп и тройной тулуп и упала с тройного риттбергера.

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Победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова. На втором месте расположилась россиянка Александра Трусова, набравшая 251,73 балла. Третье место заняла Сакамото.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета (МОК) из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до дальнейшего участия в Олимпиаде-2022.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе сразу после завершения произвольной программы коротко поговорила со спортсменкой.

«Ну что ты так отпустила-то все? Почему ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — слова Тутберидзе попали в эфир трансляции канала «Россия 1».

Российская фигуристка Камила Валиева, занявшая четвертое место в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, является "бедным ребенком". Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Победу на Олимпийских играх одержала россиянка Анна Щербакова, россиянка Александра Трусова стала второй. Валиева лидировала после короткой программы, но дважды упала в произвольной, став четвертой по итогам личных соревнований.

"Вдохновенное выступление Анны Щербаковой, Саша Трусова - это просто фантастические прыжки, в такое поверить сложно, - сказал Поздняков. - Я много был на прокатах, но чтобы она так чисто выполнила программу, не видел. А Камила, я могу сказать - "бедный ребенок".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночных состязаний фигуристок на зимних Олимпийских играх в Пекине. Валиева по ходу программы допустила сразу несколько ошибок и стала лишь пятой в произвольной программе и четвёртой по сумме короткой и произвольной, оставшись без медали в личных соревнованиях.

«Не могу сейчас даже радоваться за Аню с Сашей, которые сегодня потрясающе откатали. Лично у меня перебивает по эмоциям то, что случилось с Камилой. Не припомню, чтобы когда-то у неё был такой прокат даже близко. Валиеву сломали этими судами — 100 процентов.



Сейчас у Камилы выбора нет — надо реабилитировать себя на чемпионате мира и проходить в следующий олимпийский цикл», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на четвёртое место российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«У меня текут слёзы. Это невозможно. Если сказать, кто герой Олимпиады, я назову Камилу. Выдержать такой прессинг, не давать ребёнку спать полночи из-за этих судов, таскать её везде. Эти здоровые мужики, которые её преследовали и маленькой девочке в спину кидали нелицеприятные слова. Она была не похожа на себя, и все это прекрасно понимают. Невозможно пройти то, через что прошла она. И всё равно она боролась, старалась, её просто сломали. Ну вот сейчас вы уже отвяжетесь от неё наконец-то? Ужас», — сказала Слуцкая в эфире телеканала «Россия 1».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступление россиянки Камилы Валиевой в произвольной программе одиночниц на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Конечно, сломали девочку. Мне очень жаль, что с Валиевой произошло... Поздравляю Анну Щербакову и Александру Трусову. Девочки так работали. Молодцы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух в беседе с «Матч ТВ» выразил надежду, что фигуристка Камила Валиева продолжит выступать после четвертого места в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

По сумме короткой и произвольной программ Валиева набрала 224,09 балла.

— Очень горестно за Камилу. Она абсолютный гений льда, абсолютный талант. Но… спорт есть спорт. Будем верить, что Камила продолжит свою карьеру, продолжит радовать нас, у нее будет цель в виде золота в индивидуальных соревнованиях через четыре года. Ей будет 19 лет. Будем ждать, что Камила справится и пойдет, потому что она более чем достойна быть первой. Видимо, ей надо эту дорогу пройти.

— Считаете, это был спорт?

— Да, конечно. Все-таки не на ровном месте этот удар произошел. Конечно, было огромное давление. Никому не пожелаешь такого. И оно не могло не сказаться на данной ситуации, потому что такой Камилу мы никогда не видели. Да, очень горестно. Но спортсмены должны проходить всё, что стоит у них на пути. Уверен, что потенциал Камилы настолько силен, что она сможет нас радовать еще не один год. Дай бог сил ей пройти это. Вся страна ее поддержит.

— Насколько реально в современном женском фигурном катании оставаться в топе еще четыре года?

— Думаю, как раз поднятие возрастного ценза как раз сыграет на долголетие наших девочек, в том числе Камилы.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

– Камилу жалко, это невозможно. Девочку просто убили, сломали, сволочи. Это настоящая боль всего фигурного катания. Безусловно, рада за Аню, она молодец, чемпионка, феноменальная. Сашка – умница, великолепная девочка, – цитирует Тарасову Sport24.

Результат российской фигуристки Камилы Валиевой останется на совести журналистов и организаторов Олимпиады. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Елена Чайковская.

"А вы бы выдержали, если бы вам с утра до вечера по голове долбили, а еще ночью звонили? Это нужно записать организаторам и журналистам на свою совесть. Очень жаль, потому что это была бы феерическая победа Валиевой. Было бы три девочки на пьедестале, но получилось так, что одну скинули".



"Ничего хорошего в этом нет. Хуже еще только то, что еще не закончено расследование, что они дальше придумают, никто не знает. Я была на 11 Олимпиадах, на моем веку подобных Игр не было. Это отвратительно, что устроили в этот раз, а самое главное, что жалко ребенка", - добавила Чайковская.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты произвольной программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я радуюсь победе! Но эта спортивная радость со слезами на глазах. Щербакова невероятная, фантастическая Трусова. Валиева всё-таки надломилась. Надо засучить рукава и сделать всё, чтобы сохранить золото в командном соревновании. Это дело и честь нации! Нужно сделать всё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала результаты Олимпиады-2022 для российской фигуристки Камилы Валиевой.