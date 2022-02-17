"Вы все знали!": Трусова устроила истерику на играх в Пекине

"Не надо! Вы все знали! Все знали..." — сказала Трусова тренеру Этери Тутберидзе .

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.