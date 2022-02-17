"Вы все знали!": Трусова устроила истерику на играх в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова эмоциональной отреагировала на завоевание серебряной медали на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.
"Не надо! Вы все знали! Все знали..." — сказала Трусова тренеру Этери Тутберидзе.
Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро.
Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла.
Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.
Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание.