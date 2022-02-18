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Олимпиада-2022
3 часа назад

Трусова прокомментировала свои слова о ненависти к Тутберидзе

News.ruиещё 1

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что отношения между ней и тренером Этери Тутберидзе не изменились. Спортсменка намекнула, что некоторые моменты её разговоров с командой публике не стоит знать, сообщает «Матч ТВ».

Трусова прокомментировала свои слова о ненависти к Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти, — сказала Трусова.

Кроме того, россиянка заявила, что очень «рада» своему выступлению. По интонации спортсменки было очевидно, что ответила она с сарказмом.

"Вы все знали!": Трусова устроила истерику на играх в Пекине

После произвольной программы Трусова болезненно восприняла второе место на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она заявила, что ненавидит всех, и больше ничего не будет делать в фигурном катании. Позже она оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась её утешить.

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