Поражение Валиевой на Олимпиаде-2022 сочли намеренным

Занявшая четвертое место в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева на фоне допинг-скандала могла специально “проехать мимо пьедестала”, чтобы две другие россиянки - Анна Щербакова и Александра Трусова - могли с заслуженными почестями получить свои медали, считает обозреватель “Комсомольской правды” Дмитрий Козуров.

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Талантливую 15-летнюю россиянку Валиеву, которая по всем прогнозам могла завоевать золото на Играх в Пекине, после командного зачета заподозрили в употреблении допинга. Уже в ходе Олимпиады стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую Валиева сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде, были отрицательными.

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Дело Валиевой рассматривалось в CAS. По итогам заседания ее снова допустили к участию в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить медальную церемонию, если Валиева завоюет личную награду. Кроме того, если Валиева займёт место в тройке лидеров в одиночном катании, то ни цветочной (где вручают игрушку), ни церемонии награждения сейчас не будет. МОК обещает провести «достойную церемонию», когда закончится расследование допингового дела Валиевой, пишет «Чемпионат».

После решения CAS Валиева вышла в лидеры в короткой программе, однако в произвольной заняла лишь четвертое “непризовое” место, допустив несколько ошибок - как будто на лед вышел другой человек.

“И вот дальше только мои предположения. А что если Камила, катавшаяся последней, быстро поняла, что не тянет, и отпустила вожжи абсолютно осознанно? Обойти ставшую в итоге третьей японку Валиева могла бы, кажется, встав посреди ночи воды попить. Но она уже знала, что у России две медали, которые, если рядом с Щербаковой и Трусовой будет она, вручат как-нибудь из-под полы, втихую, как будто девочки не героическим трудом их заслужили, а украли”, - рассуждает обозреватель.

Он уверен, что Валиева могла все просчитать и специально “проехать мимо пьедестала”, потому что прекрасно знала, скольких слез, синяков, травм, мучительных диет, пропущенных праздников и выходных стоят медали.