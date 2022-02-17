"Ненавижу этот спорт": Трусова решила больше никогда не выходить на лед

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебро по итогам короткой и произвольной программ, отказалась выходить на награждение на Зимних Олимпийских играх в Пекине и заявила, что «больше никогда не выйдет на лед». Однако позже спортсменка призналась «Чемпионату», что говорила все на эмоциях.

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«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! Никогда!» — сказала со слезами на глазах тренеру Сергею Дудакову Трусова после своего выступления с произвольной программой.

Фигуристка стала первой женщиной, выполнившей пять квадов на Олимпиаде в Пекине. Ее итоговый балл за выступление составил 177,13. По результатам короткой и произвольной программ Трусова набрала 251,73 балла, заняв второе место на ОИ-2022. Но достижение совсем не обрадовало спортсменку и она отказалась выходить на награждение.

«Сегодня, конечно, сказала на эмоциях. Про чемпионат мира дальше подумаю и решу, что делать», — призналась позже «Чемпионату» Трусова.