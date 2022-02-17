CAS озвучил вывод по скандальной ситуации с Валиевой

Спортивный арбитражный суд подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарств ее дедушки. Об этом сообщают «Известия».

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Ранее состоялись онлайн-слушания CAS по допинг-делу Валиевой, на них в том числе были заслушаны показания дедушки фигуристки. Он сообщил суду, что временами принимает триметазидин, когда ему становится плохо. В доказательство своих слов дедушка Валиевой показал упаковку лекарства.

Скандал из-за допинг-пробы российской фигуристки на Олимпиаде в Пекине разгорелся 9 февраля, когда Всемирное антидопинговое агентство сообщило об обнаружении следов триметазидина в ее анализе крови, который она сдала 25 декабря. Валиеву временно отстранили от соревнований, но решение удалось оспорить.