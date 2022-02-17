Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
Олимпиада-2022
58 минут назад

CAS озвучил вывод по скандальной ситуации с Валиевой

Елена Прошина

Спортивный арбитражный суд подтвердил, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарств ее дедушки. Об этом сообщают «Известия».

CAS озвучил вывод по скандальной ситуации с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее состоялись онлайн-слушания CAS по допинг-делу Валиевой, на них в том числе были заслушаны показания дедушки фигуристки. Он сообщил суду, что временами принимает триметазидин, когда ему становится плохо. В доказательство своих слов дедушка Валиевой показал упаковку лекарства.

Скандал из-за допинг-пробы российской фигуристки на Олимпиаде в Пекине разгорелся 9 февраля, когда Всемирное антидопинговое агентство сообщило об обнаружении следов триметазидина в ее анализе крови, который она сдала 25 декабря. Валиеву временно отстранили от соревнований, но решение удалось оспорить.

Поражение Валиевой на Олимпиаде-2022 сочли намеренным

Спортсменка сыграла решающую роль в победе сборной России в командном зачете по фигурному катанию на ОИ-2022. Выступая с короткой программой в личном зачете Валиева также показала лучшие результаты, однако провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В итоге сама фигуристка заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители