Украинскую бобслеистку уличили в применении допинга на Олимпиаде

В допинг-пробе украинской бобслеистки Лидии Гунько на Олимпиаде в Пекине обнаружили запрещенное вещество. Об этом пишет портал «Известия» со ссылкой на официальный сайт Международного агентства тестирования (ITA).

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Сообщается, что в допинг пробе 28-летней украинской спортсменки обнаружили дигидротестостерон (более активная форма тестостерона). Гунько сдавала тест 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине. В результате бобслеистку временно отстранили от соревнований, но она может оспорить это решение и запросить вскрытие второй допинг-пробы.

Лидия Гунько на Олимпиаде-2022 заняла последнее, 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.

Ранее Международное агентство тестирования (ITA) приняло решение временно отстранить украинскую лыжницу Валентину Каминску от участия в Олимпиаде в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Стало известно, что в допинг-пробе 34-летней спортсменки, которую она сдала в Пекине 10 февраля, специалисты обнаружили анаболический стероид местеролон и стимулянт гептаминол.