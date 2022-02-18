Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
Олимпиада-2022
2 часа назад

Президент МОК рассказал, кого стоить винить в ситуации с допингом у Камилы Валиевой

Чемпионат.comиещё 2

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в допинг-пробе которой были найдены следы триметазидина. По решению Спортивного арбитражного суда 15-летняя спортсменка была допущена к участию в Играх в Пекине.

«Есть позитивная проба «А»,, и с ней нужно работать. Нельзя решить проблему, игнорируя её. И мы не игнорировали её, это не был хаос, это справедливость, это решение суда. Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в теле 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Последние новости
105
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители