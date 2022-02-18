Глава МОК оценил проведение Олимпиады в Пекине

«Игры подходят к концу, и мы уже можем признать их проведение успешным. Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем «пузыре», организованном в условиях распространения коронавируса», — сказал Бах на пресс-конференции.