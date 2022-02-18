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Олимпиада-2022
1 час назад

Глава МОК назвал проведение Олимпиады-2022 в Пекине успешным

Газета.Ruиещё 1

Международный олимпийский комитет (МОК) уже может считать проведение Олимпийских игр в Пекине успешным, заявил 18 февраля глава организации Томас Бах, сообщает газета «Известия».

Глава МОК оценил проведение Олимпиады в Пекине
Фото: ReutersReuters

«Игры подходят к концу, и мы уже можем признать их проведение успешным. Спортсмены более чем счастливы, невероятно довольны аренами, деревней, сервисом и безопасностью в нашем «пузыре», организованном в условиях распространения коронавируса», — сказал Бах на пресс-конференции.

По его словам, сами спортсмены уже не раз высказывали свое удовлетворение от проведения Игр в Пекине.

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