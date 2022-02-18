Валиева высказалась о своем проигрыше

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла попасть в тройку призеров на Олимпийских играх. Спортсменка заняла обидное 4 место и расплакалась после проката. Позже она прокомментировала свой проигрыш. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Зато церемонию не отменят», — сказала спортсменка своему тренеру Этери Тутберидзе.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что если Валиева станет призером Олимпиады, то церемонию награждения в женском одиночном катании отменят.

Напомним, грандиозная драма разыгралась вчера в олимпийском Пекине. В своей произвольной программе Камила Валиева допустила несколько ошибок и два раза упала. В итоге фигуристка заняла 4 место, чем расстроила всех любителей фигурного катания. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова. Еще одна россиянка – Александра Трусова заняла 2 место.