Главу МОК ужаснул «холод» тренеров по отношению к Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал отношение тренеров к фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бах отметил, что был «встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление».

Видео дня

«С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет», — сказал глава МОК, добавив, что спортсменка «несмотря ни на что, старалась закончить выступление».

Отдельно Бах посетовал на то, как холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно».

«Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», — заявил он, добавив, что «Валиевой нужна поддержка семьи и окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации».

Также Бах отметил, что важным в допинговом скандале с Валиевой остается вопрос расследования действий тренера, поскольку редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов, а также заявил, что если Валиева станет призером одиночных женских катаний, то отменит награждение и в них.