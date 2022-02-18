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Олимпиада-2022
50 минут назад

В Кремле оценили победу Щербаковой

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на Олимпиаде в Пекине выиграла сильнейшая фигуристка. Об этом пишет ТАСС.

Золото в индивидуальном зачете по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине завоевала россиянка Анна Щербакова. На втором месте оказалась также фигуристка из России Александра Трусова, которая стала первой женщиной, исполнившей пять четвертных прыжков в произвольной программе. Еще одна россиянка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, в произвольной заняла лишь четвертое место, допустив несколько грубейших ошибок.

«Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший», - заметил официальный представитель Кремля, комментируя драму на соревнованиях по фигурному катанию.

Дмитрий Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин не смотрел в прямом эфире выступление спортсменок, так как работает.

«Мурашки по коже»: глава МОК о реакции на прокат Валиевой

Ранее 15-летнюю россиянку Камилу Валиеву, которая по всем прогнозам могла завоевать золото на Играх в Пекине, после командного зачета заподозрили в употреблении допинга.

Во время Олимпийских игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую Валиева сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде, были отрицательными.

Российское антидопинговое агентство начало расследование. Спортивный арбитраж допустил Валиеву к участию в индивидуальных соревнованиях, однако МОК предупредил, что в случае ее победы, церемония награждения проводиться не будет.

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