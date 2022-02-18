В Кремле оценили победу Щербаковой

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на Олимпиаде в Пекине выиграла сильнейшая фигуристка. Об этом пишет ТАСС.

Золото в индивидуальном зачете по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине завоевала россиянка Анна Щербакова. На втором месте оказалась также фигуристка из России Александра Трусова, которая стала первой женщиной, исполнившей пять четвертных прыжков в произвольной программе. Еще одна россиянка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, в произвольной заняла лишь четвертое место, допустив несколько грубейших ошибок.

«Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший», - заметил официальный представитель Кремля, комментируя драму на соревнованиях по фигурному катанию.

Дмитрий Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин не смотрел в прямом эфире выступление спортсменок, так как работает.

Ранее 15-летнюю россиянку Камилу Валиеву, которая по всем прогнозам могла завоевать золото на Играх в Пекине, после командного зачета заподозрили в употреблении допинга.

Во время Олимпийских игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую Валиева сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде, были отрицательными.