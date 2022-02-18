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Олимпиада-2022
38 минут назад

Сборная Финляндии стала первым финалистом олимпийского хоккейного турнира

ТАСС

Сборная Финляндии со счетом 2:0 обыграла команду Словакии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине.

Определился первый финалист олимпийского хоккейного турнира
Фото: ReutersReuters

Заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (16-я минута) и Харри Песонен (60).

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Во втором полуфинале сыграют сборные России и Швеции. Встреча пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск. Матч за третье место пройдет 19 февраля и начнется в 16:10 мск. Финал состоится 20 февраля, начало - в 7:10 мск.

Сборная Финляндии во второй раз вышла в финал Олимпийских игр. В 2006 году финская команда в решающем матче уступила шведам (2:3). В 1988 году финны завоевали серебряные медали, однако тогда плей-офф олимпийского турнира не проводился, победитель определялся по круговой системе, олимпийским чемпионом тогда стала сборная СССР. В активе сборной Финляндии также три бронзовые медали Олимпийских игр.

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