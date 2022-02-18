Определился первый финалист олимпийского хоккейного турнира

Во втором полуфинале сыграют сборные России и Швеции. Встреча пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск. Матч за третье место пройдет 19 февраля и начнется в 16:10 мск. Финал состоится 20 февраля, начало - в 7:10 мск.

Сборная Финляндии во второй раз вышла в финал Олимпийских игр. В 2006 году финская команда в решающем матче уступила шведам (2:3). В 1988 году финны завоевали серебряные медали, однако тогда плей-офф олимпийского турнира не проводился, победитель определялся по круговой системе, олимпийским чемпионом тогда стала сборная СССР. В активе сборной Финляндии также три бронзовые медали Олимпийских игр.