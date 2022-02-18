Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на ОИ

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Он показал третий результат в финальном заезде.

Ранее Игорь Омелин занял четвёртое, последнее место в своём четвертьфинале и не прошёл дальше, а Кирилл Сысоев выбыл из борьбы в 1/8 финала. Он участвовал в заезде с Ридзиком и занял четвёртое, последнее место.